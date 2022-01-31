Bingöl 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’tan paylaşılan verilere göre, saat 03.49’da merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde büyük paniğe neden olurken, şuana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.