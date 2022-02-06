Bingöl’de yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları sürüyor

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Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce avlak alanlara yem bırakma çalışmaları sürüyor.

Bingöl’de kış aylarının çetin geçtiği bölgelere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yem bırakma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Ekipler Genç, Yayladere ve Kiğı ilçelerinde bulunan dağ keçileri ile kuş türleri için doğaya 250 kilo buğday, 500 kilo pazar artığı ve 100 kilo yonca bıraktı.

Çalışmaların kış ayları boyunca devan edeceği vurgulandı.

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