Bingöl’ün 2 ilçesine kar engeli

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Bingöl’ün Karlıova ve Yayladere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, “İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.03.2022 Perşembe günü ilçe genelindeki tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

Yine kar yağışının etkisini gösterdiği Yayladere ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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