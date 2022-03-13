Bingöl’de kapalı 94 köy yolunda çalışma sürüyor

Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 94 köy yolunda çalışmalar sürüyor.
Bingöl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, köylere ulaşımı da zorlaştırıyor. İki gündür etkisini aralıklı bir şekilde sürdüren kar nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 94 köy yoluna ulaşıma sağlanamıyor. Kar nedeniyle merkeze bağlı 22, Adaklı 24, Genç 18, Karlıova 17, Solhan 9, Yayladere 2 ve Yedisu ilçesine bağlı 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede gece gündüz demeden çalışan ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor. Öte yandan Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri de KarlıovaErzurum Karayolu’nda kar yağışı ve yoğun tipiye rağmen yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, seyahat edecek vatandaşların tipi ve buzlanmalara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.