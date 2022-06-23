Bingöl’de biyoçeşitlilik çalışmaları sürüyor

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Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince, Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi devam ediyor.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü, Dallıca, Eskikavak, Adaklı ilçesine bağlı Hasanpaşa, Bağlarpınarı, merkeze bağlı Alatepe, Gökdere, Üçyaka, Genç ilçesine bağlı Döşekkaya ve Dikpınar köylerinde kayıt çalışmaları sürüyor.

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