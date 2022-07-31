Kiğı’da 500 kişilik tribünlü sentetik futbol sahası yapılıyor

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımını devam ediyor.
Kiğı Belediyesi koordinesinde yapılacak olan futbol sahasının yapımı devam ediyor. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, “Tek işimiz, şirin ilçemize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmak. 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahamızın yapımı devam ediyor. En kısa zamanda tamamlayıp değerli halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız inşallah” dedi.
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