Bingöl balına İngiltere'de altın madalya

İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen uluslararası bal yarışmasında, Bingöl’de üretimi yapılan süzme çiçek balı altın madalyaya layık görüldü.

2017 yılında İstanbul’da düzenlenen bal yarışmasında Türkiye birincisi ve dünya ikincisi seçilen Bingöl balı, bu kez de Londra’da ödül aldı. Birkaç yılda bir düzenlenen 'Uluslararası Londra Bal Ödülleri' yarışmasına 24 farklı ülkeden arıcılar katılırken, Bingöl balı da süzme çiçek balında altına madalya almaya hak kazandı. Kentte üretim yapan iki firmanın gönderdiği ballar, jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bingöl balı, altın madalya alarak kalitesine yeniden değer kattı.



“Bingöl balını daha üst düzeye getirmek için çalışacağız”

Londra’daki yarışmada altın madalya kazanan süzme çiçek balının üreticilerden biri olan Fikri Üzer, "Biz dededen 1970 yılından beri bu işi yapıyoruz. Bingöl balının kalite açısından belli bir yere gelmesi için çok uğraş verdik. 2017’de yapılan bir yarışmada Bingöl balı dünya ikincisi seçildi. İkinci seçilirken bunun değerli bir bal olduğunu ve keşfetmediğimizi fark ettik. Ondan sonra üniversite ile ciddi bir çalışmaya girdik. Biz bunun meyvesini bu sene İngiltere’de düzenlenen bal yarışmasında süzme çiçek balında altın ödül kazandık. Bingöl balı o kadar çok kıymetlidir ki, biz hala da kıymetini bilemedik. Bundan sonra bunun kaliteleşmesi açısından daha da uğraşacağız. Bingöl balını daha üst düzeye getirmek için Bingöl Üniversitesi ve üreticilerimizle daha güzel bir yere, hak ettiği değere kazandıracağız” dedi.



“Balı farklı kılan Bingöl’deki çeşitli bitkilerden kaynaklanıyor”

Bingöl’de 40 yıldır arıcılık yapan ve altın madalya kazanan diğer bir üretici Abdurrahman Atalay ise “Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapmaktayız. Aynı zaman Bingöl’ün balını dışarıda tanıtıyoruz ve satışını yapıyoruz. Bingöl balı daha önce yapılan bir yarışmada dünya ikinciliği elde etmişti. Bu sene çok şükür Londra’da yapılan bir yarışmada altın ödül aldık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu kalitemizi arttırmaya devam edeceğiz. Bingöl’ün balını farklı kılan Bingöl’deki çeşitli bitkilerden kaynaklanıyor. Bingöl’ün balı her zaman kalitelidir. Bu bir tesadüf değildir ve bir dahaki yarışmada kaliteyi arttırmak için gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

Bingöl balını herkese tavsiye ettiklerini dile getiren vatandaşlardan Nihat Kanat da “Bingöl balı gerçekten dünyada ün kazanmış bir baldır. 2017 yılında dünya ikincisi seçildi. Bu yılda Londra’da yapılan dünya bal yarışmasında meşhurluğuyla ve kalitesiyle altın madalya kazandı. Gururluyuz, mutluyuz. Özellikle Bingöl balını herkese tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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