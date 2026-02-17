Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bingöl'ün neyi meşhur? Bingöl'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Bingöl'ün neyi meşhur? Bingöl'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Doğu Anadolu'nun sarp dağları arasına gizlenmiş, her bir köşesinden fışkıran binlerce su kaynağıyla adeta tabiatın kendi kendini yenilediği bir sığınak olan Bingöl, ismini aldığı o efsanevi bin gölüyle ziyaretçilerini karşılar. Güneşin en saf halini izleyebileceğiniz zirveleri, rüzgarla dans eden yüzen adaları ve her derde deva termal sularıyla bu şehir, modern dünyanın karmaşasından uzaklaşmak isteyen ruhlar için huzur dolu bir duraktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'ün neyi meşhur?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl’e vardığınızda sizi karşılayan sadece tertemiz bir dağ havası değil, aynı zamanda bölge insanının samimiyeti ve doğayla iç içe geçmiş bir yaşam kültürüdür. Karlıova’nın uçsuz bucaksız düzlüklerinden Solhan’ın mistik atmosferine kadar uzanan bu coğrafya, Anadolu’nun az keşfedilmiş ama en etkileyici manzaralarını bağrında taşır. İnsanların bu topraklara dair merakını cezbeden en önemli unsur, binlerce yıldır bozulmadan korunan yayla kültürü ve bu kültürün şekillendirdiği muazzam gastronomi hazinesidir.

        Bingöl, stratejik konumu ve coğrafi yapısı gereği tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olsa da, asıl gücünü ve karakterini hiçbir zaman teslim etmediği bakir doğasından alır. Şehre adım attığınızda sizi selamlayan heybetli dağlar, aslında bu kentin ne kadar korunaklı ve kendine has bir kimliğe sahip olduğunun kanıtıdır. Burası sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda kış turizminden şifalı su kaynaklarına kadar pek çok farklı deneyimi bir arada sunan çok katmanlı bir destinasyondur. Bu yazımızda, Bingöl mutfağının yüksek yaylalardan gelen doğal ürünlerinden gökyüzünde süzülen yüzen adalarına, el emeği el sanatlarından kentin en huzurlu köşelerine kadar her ayrıntıya değiniyoruz…

        REKLAM

        BİNGÖL'DE NE YENİR?

        Bingöl mutfağı, bölgenin sert iklimi ve yüksek rakımlı coğrafyasının bir getirisi olarak hayvancılık, tahıl ve doğal ürünlerin muazzam bir harmanı üzerine kuruludur. Şehrin dünyaca ünlü ve en kıymetli lezzetlerinin başında Bingöl balı gelmektedir. Yüksek yaylalardaki binlerce farklı çiçek türünden beslenen arıların ürettiği bu bal, sadece bir besin değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak kabul edilir. Kahvaltı sofralarında taze yayla tereyağı ile buluştuğunda, damağınızda hissedilen o yoğun aroma, Bingöl’ün doğasının en saf özetidir. Bir diğer yöresel simge ise Bingöl çobankavurmasıdır; bölgenin meralarında özgürce otlayan hayvanların etinden hazırlanan bu yemek, etin kendi suyu ve yağıyla ağır ağır pişmesi sayesinde lokum gibi bir kıvama ulaşır.

        Hamur işleri ve yerel lezzetler konusunda da oldukça yaratıcı olan kentte, gömme adı verilen yemek, külün içinde pişirilen özel hamuru ve üzerine dökülen sarımsaklı yoğurduyla gerçek bir kış ziyafetidir. Bir diğer yöresel tat olan sörina, yufkaların rulo yapılarak kesilmesi ve üzerine bol tereyağı ile yoğurt dökülmesiyle hazırlanan, yapımı pratik ama lezzeti oldukça derin bir yemektir. Bingöl mutfağında bulgurun ve sütün yeri de ayrıdır; özellikle ayran aşı çorbası ve çeşitli pilav türleri sofraların vazgeçilmezidir. Tatlı faslında ise bölgenin kaliteli un ve yağıyla hazırlanan çeşitli helvalar ve pekmezle tatlandırılan tatlılar öne çıkar. Yemekten sonra içilen ve bölgenin dağlarından süzülen sularla demlenen demli bir çay, Bingöl’ün lezzet yolculuğunu tamamlayan en samimi son dokunuştur.

        BİNGÖL GEZİ DURAKLARI

        Bingöl seyahatinin en şaşırtıcı ve büyüleyici durağı hiç kuşkusuz Solhan ilçesinde bulunan Yüzen Adalar’dır. Turna Gölü üzerinde, rüzgarın etkisiyle bağımsız hareket eden bu üç küçük ada, doğanın sunduğu nadir mucizelerden biridir. Adaların üzerinde durup suyun üzerinde salınmak, ziyaretçilere gerçeküstü bir deneyim yaşatır. Doğa tutkunları için bir diğer vazgeçilmez nokta ise Karlıova ilçesindeki Bingöl Dağları’dır. Burası, güneşin doğuşunun en etkileyici izlendiği yerlerden biri olarak bilinir; sabahın ilk ışıklarıyla dağların zirvesinden yükselen o kızıllık, her yıl binlerce turisti bu noktaya çeker. Bingöl’ün bir diğer huzur kaynağı ise termal bölgeleridir. Ilıcalar bölgesindeki şifalı su kaynakları, mineral zenginliğiyle romatizmadan deri hastalıklarına kadar pek çok derde derman arayanların uğrak noktasıdır.

        Kış turizminin yükselen yıldızı Hesarek Kayak Merkezi ise modern pistleri ve eşsiz manzara sunan konumuyla kış sporları tutkunlarını ağırlar. Şehrin manevi siluetini tamamlayan camiler ve tarihi kalıntılar ise kentin geçmişine dair sessiz ipuçları sunar. Kiğı Kalesi, sarp bir yamaç üzerine kurulu yapısıyla stratejik önemi gözler önüne sererken, şehir merkezindeki kültürel mekanlar Bingöl’ün modernleşen yüzünü yansıtır. Ayrıca Çır Şelalesi, bahar aylarında coşkuyla akan sularıyla doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için harika bir ortam sunar. Bu içeriğimizde ele aldığımız her durak, Bingöl’ün sadece bir şehir değil, aslında bir keşif coğrafyası olduğunu kanıtlar niteliktedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Şubat 2026 (ABD İran'a İsrail'i Mi Saldırtacak?)

        Ortak raporda umut hakkı olacak mı? DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti. Kredi kartı limitinde kademeli düşüş. Meyve - Sebze fiyatlarında son durum ne? SDG ne zaman oruduya entegre olacak? Hürmüz Boğazı neden önemli? Durdona dehşet evine neden gitti? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!