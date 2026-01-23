Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli tutuklandı

        Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:31
        Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 16-23 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli yakalandı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        17 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

        Öte yandan aynı tarihler içerisinde asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 17 olaya müdahale edildi.

        17 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Çalışmalarda 23 gram esrar, 1 gram kokain ve 1 gram metamfetamin ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Tarladan dönen karı-kocayı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu karı-kocayı vuran sanık, "Elini beline atınca panikledim, eşimi ve kendimi korumak için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. (İHA)

