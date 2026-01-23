Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İHA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 16-23 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan aynı tarihler içerisinde asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 17 olaya müdahale edildi.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Çalışmalarda 23 gram esrar, 1 gram kokain ve 1 gram metamfetamin ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.