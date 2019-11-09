Binlerce yıllık etki sergisi

Saint Benoît Fransız Lisesi, Florence Öğütgen'in katkılarıyla 'İpek Yolu Binlerce Yıllık Etki' adlı sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Kasımda açılacak sergi öncesi Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sébastien de Courtois konuyla ilgili bir konferans verecek. 'İpek Yolu Binlerce Yıllık Etki'de sergilenecek olan halı, çadır, baharat, kumaş, kaftan ve dokumayla birlikte birçok meslek tanıtılırken sergiyi gezenler adeta bir zaman yoluculuğuna çıkacak. Sergi, 13 Kasım - 13 Aralık arasında pazar günleri hariç her gün saat 15.30 - 18 arasında açık olacak.