Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında, nereli? soruları ünlü oyuncu ile ilgili detayları merak eden izleyicilerin gündeminde. Binnur Kaya, yeni başlayan Kırmızı Oda dizisi ile birlikte tüm dikkatleri üstüne çekti. Binnur Kaya'nın biyografisi haberimizde.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972'de Ankara'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Aramızda Kalsın - 2014

42. SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien - 2009

3. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien - 2009

8. Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü (2008)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)

35. Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)

BİNNUR KAYA'NIN FİLMOGRAFİSİ