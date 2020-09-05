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Binnur Kaya kimdir? Kırmızı Oda oyuncusu Binnur Kaya kaç yaşında, nereli?

Binnur Kaya, Kırmızı Oda dizisi ile birlikte gündeme geldi. Yeni dizi Kırmızı Oda'da başrol oyuncusu olarak yer alan Binnur Kaya, diğer projelerde olduğu gibi bu projedeki oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. İşte usta oyuncu Binnur Kaya'nın hayatından detaylar

Binnur Kaya

Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında, nereli? soruları ünlü oyuncu ile ilgili detayları merak eden izleyicilerin gündeminde. Binnur Kaya, yeni başlayan Kırmızı Oda dizisi ile birlikte tüm dikkatleri üstüne çekti. Binnur Kaya'nın biyografisi haberimizde.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972'de Ankara'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Aramızda Kalsın - 2014

42. SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien - 2009

3. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien - 2009

8. Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü (2008)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)

35. Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)

BİNNUR KAYA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Film
YılFilmRolNotlar
1996KaynanalarRukiye
1998Kaçıklık Diploması
2000Abuzer Kadayıf
2000Muhallebicinin Oğlu
2000Abuzer Kadayıf
2003İnşaatAyşe
2005Babam ve OğlumHanife
2006Hayatımın KadınısınFirdevs
2006Küçük KıyametFiliz
2009VavienSevilay
2013Mutlu Aile DefteriAsuman
2014Şarkı Söyleyen KadınlarEsma
2017Sen Kiminle Dans Ediyorsun?Şengül
2018Bizi HatırlaFatoş
2019Cinayet SüsüAsuman
2020Azizler
Televizyon
YılFilmRolNotlar
1996KaynanalarRukiye
1997Baba EviMeryem
1998Dış Kapının Mandalları
1998Tele Dadı
1999ÇarliHijyen
2000-2002Bir Demet TiyatroBerna / Manyak / Pala Şamuran
2000Güneş YanıklarıAylin
2001Benimle Evlenir Misin?Gaye Şenoğlu
2001Yeni HayatGülistan
2003Hadi Uç BakalımDüriye
20037 NumaraHürrem
2003BekârlarBinnur
2004-2007Yabancı DamatNazire Demir
2007Kavak YelleriKonuk Oyuncu
2007KarayılanAntepli Emine
2007-2009Avrupa YakasıŞahika Koçarslanlı / Dilber Hala
2010Türk MalıAbiye Kuzu
2011Muhteşem YüzyılDuacı HatunKonuk Oyuncu
2013-2015Aramızda KalsınHüsne Celepoğlu
2015Analar ve AnnelerNeriman Hemşire
2017Bu SayılmazKüçük Semiha
2019Zengin ve YoksulBerrin Taştan
2020Kırmızı OdaBaşrol Oyuncusu
Tiyatro
YılOyunRolNotlar
Kadınlar Koğuşu
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası
1999Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
Bana Bir Şeyhler Oluyor
2016Kozalar
Damdaki Kemancı

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