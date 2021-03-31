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BioNTech aşıları sadece hastanelerde yapılacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan'ın iddialarına göre, aşı temin ve tedarik noktasında sorun yaşanıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın ve Van illerindeki aile hekimlerinden ellerinde yeterli aşı olmadığı noktasında geri bildirimler aldıklarını vurgulayan Dr. Eryazgan, bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Dr. Eryazgan, Türkiye’ye 2.8 milyon doz gelen BioNTech aşılarının da aile sağlığı merkezlerinde değil, hastanelerde yapılacağını dile getirdi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

BioNTech aşıları sadece hastanelerde yapılacak - Haberler
BioNTech aşıları sadece hastanelerde yapılacak
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan'ın iddialarına göre, aşı temininde ve tedariğinde sorun yaşanıyor. Eryazgan'ın iddiasına göre, aile sağlığı merkezlerinde yeterli aşı yok ancak randevu fazla.

"SORUNLARIN EN BÜYÜK NEDENİ AŞI TEDARİĞİNİN SÜREKLİ OLMAMASI VE LOJİSTİK SIKINTILAR"

"Covid-19 aşısında yaşanan sorunların en büyük nedeni aşı tedariğinin sürekli olmaması ve lojistik sıkıntılar" diyen Dr. Eryazgan, sözlerine şöyle devam etti: "Dünden itibaren İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Van, Antalya'dan bize geri bildirimler yapıldı. Arkadaşlarımız, randevu sayısından çok daha az aşıya sahip olduklarını söylediler."

"SORUNUN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Dr. Eryazgan, "Örneğin, Antalya'da AHEF genel sekreterimiz bize 7 randevusu olduğunu ama elinde 2 aşısı olduğunu bildirdi. İstanbul'dan 31 Mart itibariyle birçok ASM'de aşının olmadığı ama aşı randevularının geldiği doğrultusunda bilgiler ulaştı. Özellikle İstanbul'da sabah saatlerinde randevu alan vatandaşların birçoğu aşı olamıyor; çünkü aşılar genelde öğleden sonra geliyor. Bazen de sayı olarak az geliyor. Bu sorunun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Aşı tedariği noktasında hızlı ve güvenilir lojistik sağlanmalı, aşıyla ilgili diğer lojistik imkanların da özellikle enjektör, tıbbi atık kutusu gibi gereçlerin de mutlaka aile hekimlerine hızlı bir şekilde sağlanması gerekiyor. Öte yandan maske, eldiven, dezenfektan noktasında aile hekimlerinin bir senedir yeterli desteği görmediğini söyleyebilirim" diye konuştu.

"BIONTECH AŞILARI SADECE HASTANEDE YAPILACAK"

Türkiye’ye 2.8 milyon doz gelen BioNTech aşılarıyla ilgili de açıklama yapan Dr. Eryazgan, "BioNTech aşıları sadece hastanelerde yapılıyor. Sistem üzerinden aile hekimlerinin ve evde aşı uygulaması yapılabilecek tek aşı şu an Sinovac aşısı. Bunun dışında aşı yapılamayacağı noktasında uyarı çıktı. BioNTech aşısı sadece randevu alınarak hastanelerde uygulanabilecek" dedi.

-20 DERECEDE 14 GÜN SAKLANABİLİYOR

BioNTech aşıları, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor. Aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illere sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

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