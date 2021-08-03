Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biontech aşısı ile ilgili resmi Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. İşte o açıklama ve konuyla ilgili detaylar...

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

BIONTECH AŞISI BİTTİ Mİ?

Hastanelerde Biontech aşısı randevusu bulunan kişiler randevuları olsa bile ilgili hastanede aşı stoku kalmaması nedeniyle geri gönderilebiliyorlar. Bu nedenle hastaneye gitmeden önce MHRS’ye girerek “randevu iptal” uyarısı ile karşılaşıp karşılaşmadığınızı kontrol etmenizde fayda var. MHRS’de size “randeuvunuzu iptal etmeniz gerekmektedir” uyarısı veriyorsa randevunuzu iptal ederek yeni bir randevu oluşturmanız gerekiyor. Öte yandan Çarşamba günü yeniden Türkiye’de olacak Biontech aşılarının vurulmasına Perşembe gününden itibaren yeniden başlanacak.

SINOVAC'TA DURUM NE?

Sinovac aşılarının tedarikinde ise herhangi bir problem bulunmuyor, bu aşıdan olmak isteyen kişiler randevu saatlerinde giderek aşılarını olabilirler.