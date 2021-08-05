Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 milyon doz Biontech aşısının geleceği tarihi açıkladı. Yurtta aşılama yaşı 18'e kadar indi. Sağlık Bakanı Koca, her fırsatta vatandaşları aşı olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

BİONTECH AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız" açıklamasında bulundu.