BioNTech'ten 1.25 milyar dolarlık satın alma

BioNTech’ten yapılan açıklamada, şirketin mRNA tabanlı kanser tedavileri üzerindeki çalışmalarını artırmak için yaklaşık 1,25 milyar dolar değerinde BioNTech hissesi karşılığında CureVac'ı satın almayı kabul ettiği belirtildi.

BioNTech'in ABD'de listelenen her bir CureVac hissesi için 5,46 dolar teklif ettiği aktarılan açıklamada, bunun da Alman şirketin hisselerinin 3 aylık ortalama fiyatının (3,53 dolar) yüzde 55 üzerine denk geldiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu satın almanın BioNTech’in araştırma amaçlı mRNA tabanlı kanser immünoterapisinin AR-GE, üretim ve ticarileştirilmesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

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Bu arada, Alman biyoteknoloji endüstrisinde bir dönüm noktasına işaret eden anlaşma, yıllardır Kovid-19 aşılarının geliştirilmesinde ve yeni kanser tedavilerinin araştırılmasında doğrudan rekabet halinde olan iki şirketi bir araya getirecek.

BioNTech’in söz konusu satın alması onaylanırsa, CureVac tamamen Mainz merkezli şirkete dahil olacak ve şirket adı ortadan kalkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu satın alma işlemi bizim için kanser tıbbının geleceğine yapılan bir başka yatırımı temsil ediyor.” ifadesini kullandı.

Birbirini tamamlayan beceri ve teknolojileri bir araya getirmek istediklerini aktaran Şahin, “Amacımız yenilikçi ve dönüştürücü kanser tedavilerinin geliştirilmesini ilerletmek ve önümüzdeki yıllarda çeşitli kanser türleri için yeni tedavi standartları oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu. CureVac Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Zehnder ise "20 yılı aşkın bir süredir her iki şirket de benzer hedefler peşinde koştu ve çoğu zaman zorluklara farklı bakış açılarından yaklaştı. Bu işlemle (satın alma), mRNA alanındaki tamamlayıcı bilimsel uzmanlığı, tescilli teknolojileri ve üretim yeteneklerini tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM Bazı bilim insanları tarafından, Kovid-19 salgınından beri, mRNA teknolojisi ciddi hastalıklarla mücadelede umut verici yeni bir yaklaşım olarak görülüyor. 2020 yılında BioNTech, ABD'li Pfizer şirketi ile bu teknolojiyi kullanarak çok kısa bir süre içerisinde Kovid-19'a karşı en çok satılan aşıyı geliştirmişti. Kovid-19’un başladığı 2020 baharında CureVac, salgına karşı eşit derecede umut verici bir aşı geliştiricisi olarak görülüyordu. O dönemde, Donald Trump'ın görevdeki ilk döneminde ABD hükümetinin, salgının kontrolü için mRNA teknolojisine erişimi güvence altına almak amacıyla şirketi devralmayı bile araştırdığı iddia edilmişti.