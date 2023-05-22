Samsun'da otomobiliyle önünde giden otomobile çarpıp 1´i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü Okan U., tedavisi sonrası gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre aynı gerekçeyle ehliyetine el konulduğu belirlenin sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇAPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATTI
Kaza, 19 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan U. (37) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk´un (36) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Çubuk´un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti.
Yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan U. yaralandı. Yapılan kontrollerinde 2,13 promil alkollü çıkan Okan U. hastanedeki tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Okan U., emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi. Bu arada, Selahattin Ocak´ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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