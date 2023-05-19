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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı! - Günün öne çıkan güncel haberleri
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Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı!

Samsun'da ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü bir şekilde direksiyona geçen otomobil sürücüsünün çarptığı otomobilin yoldan çıkıp takla attığı kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan otomobilde bulunan bir köpek de öldü

Son dakika: Samsun'da Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı! - Günün öne çıkan güncel haberleri
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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunun 4. kilometresinde kaza, saat 02.15'te meydana geldi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ARKADAN ÇARPTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan (35) idaresindeki otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ CAN VERDİ

Otomobil 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine takla atıp ders döndü. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (33), kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak (34) ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Aracın içinde sıkışan Selahattin Ocak, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsü Okan Uludoğan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

"KAZANIN NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Kazada yaralanan Selahattin Ocak, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Söğütlü Mahallesi'nden, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden dayım İbrahim Çubuk'a bir fabrikada iş bulup ev kiraladık. Dayım, eşi, kızları ve annem ile birlikte Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine gidip burada dayımın evinin eşyalarını kamyona yükleyip Adapazarı'na dönecektik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

KAZA SIRASINDA 213 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazaya sebep olan Okan Uludoğan'ın otomobilde bulunan iki köpeğinden birinin de kaza sonrası öldüğü öğrenildi. Okan Uludoğan'ın ehliyetine mahkemece el konulduğu ve ayrıca kaza sırasında 213 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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