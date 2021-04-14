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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! Johnson and Johnson aşısının kullanımı durduruldu!
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Bir aşının daha kanda pıhtılaşma şüphesiyle kullanımı durduruldu

İsveç ve Danimarka, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurdu. Daha önce ABD, AB ve Güney Afrika da aşının kullanımını aynı sebeple askıya almıştı.

SON DAKİKA! Johnson and Johnson aşısının kullanımı durduruldu!
Bir aşının daha kanda pıhtılaşma şüphesiyle kullanımı durduruldu
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HABERTURK.COM / AA

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyologu Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA),Johnson and Johnson'un ürettiği aşının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırdığını ve sonuca göre hareket edeceklerini söyledi.

Tengel, "EMA'nın araştırmasının sonucunu ve ABD'den bilgi bekliyoruz. Bu süre içinde Johnson and Johnson aşısının kullanılmasına ara verdik." ifadelerini kullandı.

DANİMARKA DA ASKIYA ALDI

Öte yandan İskandinavya'nın diğer ülkesi Danimarka'nın da Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını askıya aldığı bildirildi.

Danimarka Halk Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, EMA'nın araştırmasının sonucuna göre, aşının kullanılıp kullanılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),4 Nisan'da Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladığını duyurmuştu.

ABD VE AB'DEN DE ASKIYA ALMA KARARI

ABD, ve Avrupa Birliği, nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle Johnson & Johnson şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yapılan 6,8 milyon doz aşıda altı ciddi kan pıhtılaşması vakasının görüldüğünü bildirdi.

Güney Afrika da dün, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Reuters haber ajansına durumu takip ettiğini ve ABD ile AB kurumlarından raporların gelmesini beklediklerini aktardı.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısında da benzer kan pıhtılaşması vakaları görüldüğü için aşının bazı ülkelerde kullanımı durdurulmuş ya da kısıtlanmıştı.

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