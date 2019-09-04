İngiltere Hertfordshire'da yaşayan 30 yaşındaki Edi Okoro, evlenme teklifi etmeyi düşündüğü kız arkadaşı Cally Read'in genelde sırtı kameraya dönükken nişan yüzüğü ile fotoğraflarını çekti.

Bir ay boyunca Okoro'nun çektiği fotoğraflar arasında Carry Read markette aldıklarını öderken, dürbünle uzaklara bakarken nişan yüzüğü de fotoğraf karesinde yerini aldı. Hatta bir fotoğrafta Carry Read uyurken Okoro yüzüğü Read'in avucunun içine koydu.

En sonunda Okoro beklenen soruyu sorduğunda da Read'in cevabı "Evet!" oldu.

Bir ay boyunca 28 yaşındaki kız arkadaşı Carry Read'e gizlice evlenme teklifi etmesinin, aslında ilişkilerine uyan yaratıcı bir evlenme teklifi etme yolunda güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Bazıları ani ve plansız, bazıları çok şık bir akşam yemeği ile, hatta bazıları evlen benimle pankartlarıyla evlenme teklifi etmeyi planlar. Ben böyle bir şey yapmadım, çünkü Edi plan yapmaz... Ben içimden nasıl yapmayı istiyorsam, onu öyle yapan birisiyim." yazdı.

"Yakalanma riski yüksek olan yerlerde bile bu kadar çok fotoğraf çekmenin asıl amacı, ya bu anlardan birisinde evlenme teklifi etmek için mükemmel anı bulurum ya da hiç olmadı yakalanırım ve o an evlenme teklifi ederim." diye yazdı.

Bu eğlenceli fotoğraf serisinin içerisinde, Carry Read mesaj yazarken yüzüğü yatağın üzerine bıraktığı ve yüzüğü iki gün boyunca Carry'nin takılarının olduğu kutuya koyduğu fotoğraflar da var.

Okoro'nun Facebook'taki paylaşımı 56 bin kez paylaşıldı ve kız arkadaşı dişlerini fırçalarken Okoro'nun yüzüğü tutup güldüğü video 1 buçuk milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Daha sonra yaptığı paylaşımda ise kendisi ve şu an nişanlısı olan Carry Read'in parmağında nişan yüzüğü ile bir fotoğraf paylaştı ve sonunda evlenme teklif ettiğini de böylece takipçilerine duyurdu.