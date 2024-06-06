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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm! | Son dakika haberleri

        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!

        Bartın'da, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Bir aydır motokurye olarak çalışan 17 yaşındaki Emircan Mazak, motosikletiyle refüje çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken yakınları sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:23
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        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
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        Zonguldak'tan Bartın yönüne motosikleti ile seyir halinde olan Emircan Mazak (17), Geçen köyü mevkiinde kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mazak'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Kaza mahalline gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Mazak'ın bir aydır motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

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        #bartın
        #ZONGULDAK
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