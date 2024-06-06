Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm! | Son dakika haberleri

Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm! | Son dakika haberleri

Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm! Bartın'da, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Bir aydır motokurye olarak çalışan 17 yaşındaki Emircan Mazak, motosikletiyle refüje çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken yakınları sinir krizi geçirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 06.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:23 facebook

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