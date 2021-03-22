"Kızım intihar etmedi!" 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, önceki gün Alikahya Mahallesi´nde, Ö.F., 112 Acil´i arayıp, eve geldiğinde 3 ay önce evlendiği eşi Beyza Nur Özel Fidan´ı (22) yatak odasında hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyza Nur Özel Fidan´ın hayatını kaybettiği saptandı.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan incelemenin ardından Fidan´ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Eşi Ö.F. ise polis tarafından gözaltına alındı. Beyza Nur Özel Fidan´ın cenazesi Derince Yenikent Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KIZININ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Genç kadının babası Hasbi Özel, savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Özel´in, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşi Ö.F.´den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.