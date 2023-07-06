Bir bebek gibi gözüken ama 20 yaşında olan kızın açıklanamayan ilginç vakası

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Brooke Greenberg, 1993 yılında gayet normal bir şekilde dünyaya geldi. Ondaki anormallik seneler geçtikçe anlaşıldı. Brooke'ın diğer kardeşleri gelişip, büyürken Brooke hem fiziksel hem de zihinsel olarak olduğu gibi kalıyordu.

Doktorlar ve araştırmacılar, onun durumu karşısında şaşkına döndü; büyüme eksikliğine dair bir teşhis veya açıklama bulamadılar.