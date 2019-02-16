Bir Dünya Barış'ı ile anıldı

Barış Manço'yu anmak üzere gerçekleştirilen Bir Dünya Barış'ı etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi ve sanatçının özel eşyalarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğin ikinci gününde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "20 Yılın Ardından Barış'a Özlem" konulu panel gerçekleştirildi.

Panelde, Manço Ailesi'nden Lale Manço Ahıskalı, Doğukan ve Batıkan Manço, Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, Kurtalan Ekspres'in bas gitarcısı Ahmet Güvenç ve Manço'nun yakın arkadaşı Erkmen Sağlam ile sanatçının hayatında yer edinen çok sayıda isim anılarını paylaştı. Etkinlik, ünlü isimlerin katıldığı konserin ardından sona erdi.