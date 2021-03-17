"Annem mahalleyi havaya uçuracaktı!" 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da geçen sene mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, bu sefer de tırpanla komşularının üzerine yürüdü. Akgül Y. (41),olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek ölümle tehdit etmişti.

Mahallelinin isyan ettiği, birçok kişinin taşınmak zorunda kaldığı kadının oğlu Serdar Ertuğral (24),annesinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM O BENİM ANNEM"

İHA'da yer alan habere göre mahallelinin şikâyetleri üzerine defalarca annesinin gözaltına alındığını, hatta cezaevine bile girdiğini belirten Ertuğral, “Annemi bildim bileli bu şekilde rahatsız. Artık önüne geçemiyorum. Annem 15 senedir böyle. Annem şizofreni hastası olduğu için kendi kendine hayaller kuruyor. Birçok kez televizyonlara çıktı. Üzülerek söylüyorum, doğalgazı patlatmak isteyen, polislere saldıran kadın benim annemdir.

"BANA, 'SEN HASTASIN' DİYOR"

Annemi kaç kez karşıma aldım, konuştum. Ama kabul etmiyor. Bana, "sen hastasın" diyerek, hastane kapısının önünden bile geçmiyor. Annemde hata olduğunu biliyorum. Ama komşularımızın da biraz anlayışlı olup onun üzerine gitmemesini rica ediyorum. Onlar hatalı demiyorum. Annemin hastaneye yatırılması için dilekçe verdik. Ancak olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık” diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR"

Annesinin hasta olduğunu ifade eden Ertuğrul, “Bir gün biri çıkıp, benim canım yanacağına senin canın yansın der, olaylar büyür. Benim elimden gelen bir şey yok. Evi taşıyalım diyorum, gitmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Çaresiz kaldım. "Millete sataşmasın" diye annemin peşinden koşturuyorum. "Bir gün birine bir şey olacak" diye uyarıyorum. Anneme, ‘Sen bir şey yapacaksın. Gireceksin cezaevine, ben burada ne yapacağım? Kimsenin suçu yok. Ben vicdan azabından ölürüm’ diyorum.

"GECE GÜNDÜZ HERKESE KÜFREDİYOR"

Gece gündüz herkese küfrediyor. Saldırıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız'dan, Sağlık Bakanlığı'mızdan, Bursa Valisi Yakup Canbolat’tan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan yardım istiyorum. Ancak maddî yardım değil, sadece annemin tedavi olmasını istiyorum. Hastaneye mi yatacak, ilaç tedavisi mi görecek, nasıl olur bilmiyorum” dedi.

"SOKAKTAKİ KÖPEKLERİ EVE GETİRİYOR"

Vatandaşların şikâyetçi olduğu başka bir meselenin de köpekler olduğunu belirten Serdar Ertuğrul, “Her insan hayvan sever, köpek besler. Ama annem sokaktan topladığı köpekleri eve getiriyordu. Ben de o evde yokken veya uyurken köpekleri belediyeye teslim ediyordum. Hatta Rottveiler cinsi köpek bile beslediği oldu. Bana bile saldırıyordu” şeklinde konuştu.