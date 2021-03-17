"Annem mahalleyi havaya uçuracaktı!"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: "Annem mahalleyi havaya uçuracaktı!" - Haberler
ABONE OL

"Annem mahalleyi havaya uçuracaktı!"

Bursa'da evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen, son zamanlarda da komşularına tırpanla, çaydanlıkla saldıran Akgül Y.'nin oğlu yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinleri ile kavga eden ve olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnen Akgül Y.’nin oğlu Serdar Ertuğral, "Ne olur Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vali, kaymakam ve belediye başkanımız annemin tedavisi için devreye girsin. Onun tedavi görmesini mahalle sakinleri kadar ben de istiyorum" dedi

SON DAKİKA:
"Annem mahalleyi havaya uçuracaktı!"
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'da geçen sene mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, bu sefer de tırpanla komşularının üzerine yürüdü. Akgül Y. (41),olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek ölümle tehdit etmişti.

Mahallelinin isyan ettiği, birçok kişinin taşınmak zorunda kaldığı kadının oğlu Serdar Ertuğral (24),annesinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM O BENİM ANNEM"

İHA'da yer alan habere göre mahallelinin şikâyetleri üzerine defalarca annesinin gözaltına alındığını, hatta cezaevine bile girdiğini belirten Ertuğral, “Annemi bildim bileli bu şekilde rahatsız. Artık önüne geçemiyorum. Annem 15 senedir böyle. Annem şizofreni hastası olduğu için kendi kendine hayaller kuruyor. Birçok kez televizyonlara çıktı. Üzülerek söylüyorum, doğalgazı patlatmak isteyen, polislere saldıran kadın benim annemdir.

"BANA, 'SEN HASTASIN' DİYOR"

Annemi kaç kez karşıma aldım, konuştum. Ama kabul etmiyor. Bana, "sen hastasın" diyerek, hastane kapısının önünden bile geçmiyor. Annemde hata olduğunu biliyorum. Ama komşularımızın da biraz anlayışlı olup onun üzerine gitmemesini rica ediyorum. Onlar hatalı demiyorum. Annemin hastaneye yatırılması için dilekçe verdik. Ancak olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık” diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR"

Annesinin hasta olduğunu ifade eden Ertuğrul, “Bir gün biri çıkıp, benim canım yanacağına senin canın yansın der, olaylar büyür. Benim elimden gelen bir şey yok. Evi taşıyalım diyorum, gitmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Çaresiz kaldım. "Millete sataşmasın" diye annemin peşinden koşturuyorum. "Bir gün birine bir şey olacak" diye uyarıyorum. Anneme, ‘Sen bir şey yapacaksın. Gireceksin cezaevine, ben burada ne yapacağım? Kimsenin suçu yok. Ben vicdan azabından ölürüm’ diyorum.

"GECE GÜNDÜZ HERKESE KÜFREDİYOR"

Gece gündüz herkese küfrediyor. Saldırıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız'dan, Sağlık Bakanlığı'mızdan, Bursa Valisi Yakup Canbolat’tan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan yardım istiyorum. Ancak maddî yardım değil, sadece annemin tedavi olmasını istiyorum. Hastaneye mi yatacak, ilaç tedavisi mi görecek, nasıl olur bilmiyorum” dedi.

"SOKAKTAKİ KÖPEKLERİ EVE GETİRİYOR"

Vatandaşların şikâyetçi olduğu başka bir meselenin de köpekler olduğunu belirten Serdar Ertuğrul, “Her insan hayvan sever, köpek besler. Ama annem sokaktan topladığı köpekleri eve getiriyordu. Ben de o evde yokken veya uyurken köpekleri belediyeye teslim ediyordum. Hatta Rottveiler cinsi köpek bile beslediği oldu. Bana bile saldırıyordu” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milletvekilliği neden ve nasıl düşer? Anayasa'da milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili hükümler
GÜNDEMMilletvekilli neden ve nasıl düşer?
Son dakika: Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! - Haberler
GÜNDEMPalu ailesi davasında flaş tahliye kararı!
Ömer Faruk Gergerlioğlu kim? Ömer Faruk Gergerlioğlu hangi partiden ve neden ceza  aldı?
GÜNDEMÖmer Faruk Gergerlioğlu neden ceza aldı?
Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
GÜNDEMTartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
AKM inşaatı ne zaman bitecek? SON DAKİKA: İçeriden son görüntüler geldi
GÜNDEMİşte AKM'deki son durum
AÖF sınav tarihleri nedir? 2021 Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları ne zaman?
GÜNDEM2021 AÖF sınav tarihleri
Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı - Haberler
GÜNDEMKırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı
Endişelendiren olay! Döviz bürosu çalışanı sır oldu - Haberler
GÜNDEMEndişelendiren olay! Döviz bürosu çalışanı sır oldu
TBMM TV Canlı İzle | TBMM Genel Kurulu canlı izle
GÜNDEMTBMM Genel Kurulu canlı yayın sayfası
MEB AÖL sınav tarihleri ne? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri nedir?
GÜNDEMMEB AÖL sınav tarihleri ne?