Bir garip saldırı davası! Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı

Sivas'ta Mesut Özer'i (32), patates tarlasının kiralanması konusunda çıkan tartışmada tabanca ile sırtından vurarak yaraladıktan sonra yerde de darp eden 2 sanıktan İsmail Akın (31) ve Ruşen Yıldız’a (46) ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan uygulanan indirimlerle 2,5 yıl hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre ‘silahla tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mesut Özer, "Beni darp edip sırtımdan vurdular. Ben bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. Vurulduğum halde onlara benden daha az ceza verildi" derken, gerekçeli kararda, sanıklara haksız tahrik ve cezaların gelecekleri üzerindeki olası etkileri ile duruşmada gözlemlenen olumlu halleri dikkate alınarak indirim yapıldığı belirtildi.

Mesut Özer REKLAM SIRTINA 2 EL ATEŞ EDİLDİ Olay, 20 Mayıs 2023 tarihinde Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, tatil için ayrı araçlarla Çınarlı'ya geldi. Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet bulunan Mesut Özer'i gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ruşen Yıldız, iddiaya göre Mesut Özer'e kafa attı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında ise Yıldız'ın yanında bulunan İsmail Akın, montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak, Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti. Yere düşen Özer'i, İsmail Akın ile Ruşen Yıldız uzun süre darp etti. Şüpheliler daha sonra araçla kaçtı. Yaşanan o anlar ise köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Köylülerin yardımıyla Mesut Özer, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler, 4 Ağustos'ta teslim oldu ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüpheliler için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şüphelilerin, 12 Ağustos'ta avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Savcılığın itirazıyla yeniden tutuklanan Yıldız ve Akın, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ruşen Yıldız ile İsmail Akın, evlerinin önünde tabancayla ateş açılması ve küfür sonrasında olayın gerçekleştiğini belirterek, haksız tahrik gerekçesi ile tutuksuz yargılanma talep etti. Mahkeme tarafından suç vasfının değişme ihtimali ve haksız tahrik gerekçesi ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, 2'nci kez tahliye kararıyla serbest bırakıldı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan İsmail Akın ve Ruşen Yıldız uygulanan indirimlerle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ‘Silahla tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından yargılanan Mesut Özer'e ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. REKLAM

"BANA ONLARDAN FAZLA CEZA VERDİLER" Kendisini vuranlardan daha çok ceza aldığını söyleyen ve adalet istediğini belirten Mesut Özer, "Ruşen Yıldız beni telefonla arayarak çağırdı. Benimle bir süre konuştuktan sonra darp etmeye başladı. Daha sonra da yanındaki tetikçiye beni vurdurttu. Ben 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi geçirdim, 80 santim bağırsağım alındı. Sırtımdan ameliyat oldum ve kalçamda da platin var. Bunlar ise 3 ay firar gezip, ifade bile vermediler. Buna rağmen iddianame düzenlendi. İddianame usulsüzce düzenlendi. Yalancı şahitlerin ifadeleriyle düzenlenmiş bir iddianame oldu. Beni darp edip sırtımdan vurdular. Ben bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. Vurulduğum halde onlara benden daha az ceza verildi. Bana onlardan daha fazla ceza verdiler. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.