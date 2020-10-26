Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihlerini açıkladı. MEB, bu sene yüz yüze eğitime kademeli olarak başladı. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayıp başlayamayacağı merak edilen soruların başında yer alıyor.

BİR HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.