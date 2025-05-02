Zamanı aşan hikâyeler: Tüm zamanların en iyi kült filmleri!
Bazı filmler gişede çakılır ama yıllar içinde milyonların kalbini kazanır. İşte ilk bakışta anlaşılmasa da efsaneleşen, replikleriyle hafızalara kazınan kült film şaheserleri...
Her film büyük izleyici kitlelerine ulaşamaz. Ama bazıları vardır ki keşfeden bir daha unutamaz. İşte alternatif sinemanın baş tacı edilen, tekrar tekrar izlenen o yapımlar...
1. ESARETİN BEDELİ (1994)
Yedi dalda Oscar adayı olan ünlü dram filmi "The Shawshank Redemption", hapishanede geçirdikleri birkaç yıl boyunca dostluk kuran, birlikte teselli, kefaret ve nihayetinde bir kaçış yolu arayan iki hükümlüyü anlatıyor.
imdb puanı: 9.3/10
2. THE GODFATHER / BABA (1972)
Sicilya'dan göç eden Corleone ailesi, Amerika'da yerleşme çabalarını sürdürürken kendilerine kaba kuvvet kullanmaya kalkan ve yapmaya kalktıkları her işten haraç isteyen bir takım kimliği belirsiz kişilere karşı onlar da kaba kuvvet kullanmaya ve bunda da başarılı olmaya başlayınca kendilerini tahmin bile edemeyecekleri bir yaşantının içinde bulurlar. Bir taraftan son derece katı örf ve aile yaşantısı diğer tarafta ise acımasızca önlerine çıkanları yok etmeye başlayan Corleone ailesi bir müddet sonra Amerika'nın en korkulan mafya topluluğu haline gelmiştir.
imdb puanı: 9.2/10
3. THE DARK KNIGHT / KARA ŞÖVALYE (2008)
The Dark Knight'da, Batman suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Batman, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.
imdb puanı: 9.0/10
4. 12 ANGRY MAN / 12 KIZGIN ADAM (1957)
Bu filmi görmediyseniz bile "Bir '12 Angry Men' değil ama iyi bir film" yorumunu duyduysanız "12 Angry Men (12 Kızgın Adam)"ın sinema tarihindeki konumunu ve ününü aşağı yukarı biliyorsunuzdur. 12 erkekten oluşan jürinin, bir idam davasını tartışmalarını izlediğimiz film, Sidney Lumet'nin başyapıtı olarak kabul ediliyor.
imdb puanı: 9.0/10
5. SCHİNDLER'S LIST / SCHİNDLER'İN LİSTESİ (1993)
2. Dünya Savaşı yıllarının Nazi Almanya'sında girişimci bir Alman Oskar Schindler, askeriye için metal kaplar üreten bir fabrika kurar ve bu iş için sermayeyi ve iş gücünü Yahudiler üzerinden sağlar. İlerleyen zamanda Yahudiler'in gördüğü baskıyı içine sindiremeyen Schindler, onları kurtarmak için uzunca bir liste yapar.
imdb puanı: 9.0/10
6. PULP FICTION / UCUZ ROMAN (1994)
John Travolta ve Uma Thurman'ın canlandırdığı karakterlerin ikonikleşmiş dans sahnesiyle ve Samuel L. Jackson'ın monolog sahnesiyle sık sık karşımıza çıkan "Pulp Fiction", Quentin Tarantino'nun en ünlü filmlerinin başında geliyor. İki mafya tetikçisi, bir boksör, bir gangster ve evli iki lokanta soyguncusunun hayatları, dört şiddet ve kefaret hikayesinde iç içe geçiyor.
imdb puanı: 8.9/10
7. İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN (1966)
Tuco (çirkin), üzerine ödül konulmuş bir kanun kaçağıdır. Keskin nişancı Blondie (iyi) adlı kovboyla işbirliği yaparak kasabaları dolaşmaktadırlar. Tuco'yu kanun adamlarına teslim eden Blondie, ödülü alıp Tuco'yu asılmaktan son anda kurtarmaktadır. Bir kasabada işlerin ters gitmesi üzerine ortaklıkları bozulur. Melekgöz (kötü) lakaplı Sentenza ise Bill Carson adında büyük miktarda altını ele geçirmiş eski bir askerin izini sürmektedir. Tuco'nun çölde Blondie'yi öldürmek üzere olduğu bir anda Bill Carson'la karşılaşmaları tüm planları değiştirir.
imdb puanı: 8.8/10
8. FORREST GUMP (1994)
Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.
imdb puanı: 8.8/10
9. FIGHT CLUP / DÖVÜŞ KULÜBÜ (1999)
Kitabın yazarı Chuck Palahniuk'un senaryo benzeri yazım dilinden midir, yoksa David Fincher'ın başarılı yönetmenliğinden midir bilinmez ama "Fight Club" filmi, kitabının önüne geçerek kült haline gelen yapımlardan. Uyku problemleri yaşayan bir ofis çalışanı ve şeytani bir sabun üreticisi, çok daha fazlasına dönüşen bir yeraltı dövüş kulübü kurar.
imdb puanı: 8.8/10
10. THE MATRIX (1999)
Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır.
imdb puanı: 8.7/10
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