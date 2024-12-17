'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' devam ediyor

1972’den günümüze, yarım asırlık bir tutkuyu, birikimi ve adanmışlığı sanatseverlerle paylaşan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi devam ediyor. 21 Eylül’deki açılışından bu yana 120 bin kişinin ziyaret ettiği sergi 30 Mart 2025’e kadar uzatıldı. İstanbul’un 7 önemli sanat mekânına yayılan ücretsiz sergiler, Taviloğlu Koleksiyonu’nun tamamını, 903 sanatçının 2438 eserini bir arada görme imkânı sunuyor.

Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf’ın üstlendiği “Bir Koleksiyoner Hikâyesi”, İş Sanat ana sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür Daire Başkanlığı, İBB Miras, Eyüp Belediyesi, Altınmarka, Bilgili Holding ve Doğuş Grubu’nun katkıları ve Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) iş birliği ile; Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Likör Fabrikası, Müze Gazhane, The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok ve Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta 30 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.