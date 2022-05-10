Bir Rus milyarder daha gizemli şekilde öldü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rus oligark ve yöneticilerinin gizemli ölümlerine bir yenisi daha ekledi. Lukoil'in eski yöneticilerinden Alexander Subbotin'in hayatını kaybetmesi ülke gündeminde geniş yankı buldu.

Milyarder ismin şaman ayini sırasında alternatif tıp adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı içtiği ardından fenalaştığı bildirildi. Ancak milyarder isim fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kimsenin sağlık ekibi çağırmadığı belirtildi.

Ukrayna savaşından beri enerji şirketlerinde eskiden yöneticilik yapmış pek çok isim şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Subbotin'in ölümü bu konudaki 4. şüpheli ölüm oldu.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA PEK ÇOK OLİGARK GİZEMLİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay da 55 yaşındaki Sergey Protosenya, eşi ve kızıyla birlikte 19 Nisan'da Katalonya'daki Lloret de Mar bölgesinde bulunan evlerinde ölü bulunmuştu.

İspanyol yetkililer olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılan incelemeler sonrası belli olacağını ifade etmişti. Çiftin oğlunun olayın gerçekleştiği gün Fransa'da olduğu belirtilmişti.

Bu ölümden tam bir gün önce başka bir oligarkın da aynı şekilde eşi ve kızıyla birlikte Moskova'daki evlerinde ölü bulunması şüpheleri artırmıştı.

RUS OLİGARK 1 GÜN ÖNCE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Eski Kremlin ve Gazprombank yöneticisi milyarder Vladislav Avayev de 18 Nisan'da Moskova'daki evinde hamile eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlatmış, Rus istihbarat yetkilileri durumun intihar gibi görünse de cinayet ihtimalinin de elenmediğini ve soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğünü söylemişti.

Yetkililer 3 isimde de kurşun yaraları bulunduğunu ancak silahın Vladislav Avayev'in elinde olduğunu ifade etmişti. Evdeki incelemede toplam 13 kurşun bulunduğu ve evin içeriden kilitli durumda olduğu belirtilmişti.

Rusya'nın en büyük bankalarından Gazprombank'ta da yöneticilik yapan Avayev, Putin'e yakın bir isim olarak biliniyordu.

MART AYINDA İNGİLTERE'DE YAŞAYAN RUS MİLYARDER DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Ukrayna doğumlu Rus oligarkın Mikhail Watford da Mart ayında evinde ölü bulunmuştu.

66 yaşındaki üç çocuk babası Mikhail Watford'un cansız bedenini evin bahçıvanı tarafından garajda bulunduğunu açıklanmıştı.