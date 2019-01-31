Emel Çölgeçen ile Pelin Öztekin'in başrollerini paylaştığı 'Aslında Özgürsün', Duygu Asena'nın aynı adlı romanından Ali Kemal Güven tarafından tiyatroya uyarlandı. Güven'in yönetmenliğini de yaptığı oyunun yapımcısı Seda Özkaraca.

'Aslında Özgürsün', 'Evli, mutlu, çocuklu Belgin'in mutfağında ve 'Tek taşımı kendim aldım Berna'nın yüksek plazalardaki kendilerini ve aşkı arayış hikâyesini konu ediniyor.