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Bir tehdit de İngiltere'ye: Yaptırımları destekle ya da sonuçlarına katlan

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, İngiliz The Telegraph'ın Pazar edisyonu için yazdığı yazıda İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımları desteklemesi gerektiğini aksi bir durumun ise ciddi sonuçlara neden olacağını belirtti

13.08.2018 - 09:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyada birçok ülkeye yaptırım uygulama kararı alan ve gümrük tarifelerine yönelik politikalarıyla dünyayı ticaret savaşlarının kıyısına getiren Donald Trump yönetiminden bir tehdit de İngiltere'ye geldi.

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımları desteklemesi gerektiğini söyledi. Johnson aksi bir durumun 'ciddi sonuçları' olacağını belirtti.

Telegraph'a konuyla ilgili bir yazı yazan Johnson, İran'ın elindeki parayı vekalet savaşları ve yurtdışında düşmanca aktiviteler için kullandığını öne süren Johnson, Londra yönetimini 'hatrı sayılır diplomatik gücü ve etkisini' kullanmaya çağırdı.

Johnson, "Başkan açıkça belirtmişti. İran'daki ticari çıkarlarını, küresel faydanın önüne koyacak olanlar, ABD ile yaptıkları ticarette ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Ortadoğu ilişkilerinden sorumlu bakanı Alistair Burt, İran'la yapılan anlaşmayı savunmuş ve "Nükleer anlaşmaya bölge güvenliğinin önemli bir parçası olarak baktığımız konusunu netleştirmiştik. Gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz ve birçok ortağımızın kabul etttiği anlaşmaya bağlıyız" ifadelerini kullanmıştı.N

Nükleer anlaşmanın taraflarından bir diğeri olan Almanya'nın Ekonomi Bakanı Altmaier de dün yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelerle ticaret ilişkileri konusunda Washington'ın dikte etmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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