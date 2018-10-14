Bir Umut Yeter dizisi 3. yeni bölümü ile izleyicisinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir Umut Yeter dizisi, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi sevilen ve başarılı isimleri bünyesinde bulunduruyor. Peki Bir Umut Yeter dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde bizleri neler bekliyor?

BİR UMUT YETER 4. BÖLÜM FRAGMANI

Yılmaz’ın gerçekleri yazdığı mektup sonunda Derya’nın eline geçiyor! Derya’nın umutları yeniden yeşeriyor!

Yılmaz ve Derya arasındaki yakınlık Elif’i tedirgin eder ancak gerçekler artık ortaya çıkmak üzeredir. Yılmaz’ın Derya’ya yazdığı mektup sonunda eline geçer ve Derya oğlunun hayatta olduğunu öğrenir. Bundan sonra Derya nasıl bir hamle yapacaktır?

BİR UMUT YETER 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Umut Yeter 3. Bölümde, Yılmaz Umut’u gerçek annesinden koparması nedeniyle vicdan azabı duyar ve en sonunda Elif tüm gerçekleri öğrenir! Bir Umut Yeter son bölümde Yılmaz, Umut'un gerçek annesi olan Derya'yı her gördüğünde vicdan azabı daha da artar. Yılmaz sonunda Derya'ya bir mektup yazar ancak bu mektup Derya'dan önce Kenan'ın eline geçer. Kenan okuduklarından sonra kızını korumak için elinden geleni yapar. Öte yandan Derya ve Yılmaz'ın günden güne tesadüfen yakınlaşmaları Elif'i tedirgin eder. Yılmaz'ı Derya'dan kıskanmaya başlayan Elif, sonunda tüm gerçekleri Yılmaz'dan öğrenir. Peki şimdi ne olacaktır? Elif, Umut'tan ayrılmayı göze alabilecek midir? Yoksa yıllardır saklanan bu sır, sır olarak kalmaya devam mı edecektir?

BİR UMUT YETER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

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