Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren çiftler, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.

Sevinci, hüznü birlikte yaşayan, zorluklara karşı birlikte mücadele veren yaşları 70 ila 90 arasında değişen çiftler, yıllar geçse de bir yastıkta geçirdikleri evliliklerinin mutluluğunu paylaşıyor.

Birbirlerine her bakışlarında tebessüm ve tatlı sözü esirgemeyen çiftlerin yaşamlarının bir kesiti, AA ekibi tarafından görüntülendi.

HASAN VE SÜHEYLA ERTOP 61 YIL ÖNCE EVLENDİ

Kavaklı beldesinde yaşayan 79 yaşındaki Hasan Ertop, yaptığı açıklamada, eşi Süheyla Ertop ile 61 yıl önce evlendiklerini söyledi.

Eşi ile 1958 yılında dere boyunda tanıştıklarını belirten Ertop, birbirlerine olan aşklarının ilk günkü heyecanını koruduğunu dile getirdi.

Evlenmelerine önce karşı çıkıldığını anlatan Hasan Ertop, şöyle devam etti:

"Biz ilk tanıştığımızda, eşimin ailesi kızı bana vermek istemiyordu. Biz yerli, onlar muhacir. O yıllarda kızın babasından da çok çekiniyordum. Eşimin evinin önünde, akasya ağacı vardı. Ağaca çıkar, sevgilimin yoldan geçmesini beklerdim. Yolda beklesem kızın babası beni görecek, tepki gösterecek çünkü kayınpederim o yıllarda evinin karşısında kahvehane işletiyor. Sevgilime ağaçtan sesleniyordum, daha sonra çeşme başında buluşuyorduk. Biz bir birimizi sevdik ve eşimi kaçırmaya karar verdim ancak ben eşimi kaçıracağım gün ağabeyim eşimi yolda görmüş, eşim de durumu ona anlatınca ağabeyim kızı alıp eve gelmiş. Kız eve gelmiş ama benim haberim yok. Ben de bir süre sonra kız gelmeyince eve gittim, kızı görünce çok şaşırdım."

Evliliklerinde birçok hüzünlü ve mutlu ana şahit olduklarını dile getiren Ertop, 61 yılda birbirlerine olan sevgilerinin artarak devam ettiğini anlattı.

Eşine olan sevgisini kelimelerle anlatamadığını vurgulayan Ertop, "Onu halen çok seviyorum. Bir gün bir yere gitse, gözlerim camda, 'Acaba ne zaman gelir?' diye. Biz birlikte çok mutluyuz" dedi.

"MUAZZAM BİR EVLİLİĞİMİZ OLDU"

Babaeski ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki İbrahim Fıçıcılar ise eşi Ayşe Fıçıcılar ile 67 yıl önce evlendiklerini belirtti.

Köy meydanındaki çeşmede su doldururken eşine aşık olduğunu anlatan Fıçıcılar, bir süre sonra da eşi ile evlendiklerini söyledi.

Çok mutlu bir evlilik geçirdiklerini belirten Fıçıcılar, duygularını "Eşimi çok seviyorum. Ne olursa olsun benim çoraplarımı bile ütüler. Ben sevmiyorum desem bile kalbim sever. Muazzam bir evliliğimiz oldu" diyerek ifade etti.

Ayşe Fıçıcılar da eşini ilk gördüğünde aşık olduğunu, aşklarının halen de ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Eşiyle sevgili oldukları dönemde olduğu gibi halen sinemaya ve pastahaneye gittiklerini anlatan Fıçıcılar, bir yastığa 67 yıl sığdırdıklarını belirtti.

"EVLİLİKLERDE SEVGİ KADAR GÜVEN DE ÖNEMLİ"

Kofçaz ilçesine bağlı Devletliağaç köyünde yaşayan 73 yaşındaki Şevket Aktürk ve Zülfiye Aktürk çifti de 54 yıldır aynı yastığı paylaşıyor.

Eşiyle çok iyi geçindiklerini anlatan Şevket Aktürk, "4 çocuğumuz var. Çocuklarımızı evlendirdik, torun sahibi olduk. Bugün yeniden dünyaya gelsem yine eşimi tercih ederim. Ben çok mutluyum. Eşimle bir birimize Allah'a şükür hiçbir kötü sözümüz dahi olmadı. Uzun boylu evliliklerde sevmek ve birbirine olan güven çok önemli. Evliliklerde sevgi kadar güven de çok önemli. Ben eşimi hem sevdim hem ona güvendim. Eşimin başımın üzerinde yeri var" diye konuştu.

Zülfiye Aktürk de eşini çok sevdiğini ve yıllar geçse de birbirlerine olan sevgilerinden hiçbir şey kaybetmediklerini kaydetti.

"YARIM ASIRDIR AYNI YASTIĞA BAŞ KOYUYORUZ"

Fatma Şentürk ve Mehmet Şentürk çifti ise 50 yıldır birbirlerine olan aşklarını sürdürüyor.

Eşiyle Hıdrellez şenliklerinde tanışarak dünyaevine girdiğini dile getiren Fatma Şentürk, evliliklerini yarım asırdır sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun ki eşimi tanımışım. Eşimi halen çok seviyorum. Çok güzel geçindik. Yarım asırdır aynı yastığa baş koyuyoruz. Yastığımız bir, hiçbir zaman ayırmadık. Eski yıllarda olduğu gibi aynı yastığa başımızı koyduk" dedi.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVDİK"

Malkoçlar köyünde yaşayan 88 yaşındaki Mahmut Çetin ve 90 yaşındaki Huriye Çetin de 70 yıldır evli.

Huriye Çetin, eşiyle mutlu ve mesut bir hayat sürdüklerini söyledi.

Görücü usulüyle tanışarak evlendiklerini anlatan Çetin, "Birbirimizi çok sevdik. O yüzden de 70 yıldır evliyiz. Birbirimizi sevmesek ayrılık olurdu. Evlilik çok iyidir. Uzun evliliğin sırrı ise sevgi ve saygıdır" diye konuştu.

Aynı köyde yaşayan 88 yaşındaki Ali Varol ve 89 yaşındaki Arzu Varol çifti de 67 yıllık evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.