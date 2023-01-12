Bugüne kadar doğada birçok vahşi hayvanla karşı karşıya geldim. Görüntülerini ve fotoğraflarını çektim. Siz onlara bir şey yapmazsınız onlar da size bir şey yapmaz. Şu hayatta bunu öğrendim ki insanoğlundan başka zararlı kimse yok. Tüm ihtiyacımı doğa bana sağlıyor. Paranın geçmediği tek yer burası" ifadelerini kullandı.