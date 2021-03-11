Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? - Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek ayrılı

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi? Sorusu merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılıklar ardı ardına kesilmeyerek devam etti. Geçtiğimiz bölümlerde dizinin başrol oyuncularından Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in ayrılmıştı. Son olarak fragmanda Züleyha karakterinin baygın bulunması akıllara 'Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi?' Sorusunu getirdi. Peki, Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ?



Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi sorusu izleyicilerin gündemini oluşturmaya devam ediyor. 86. son bölümde Demir Züleyha'dan boşanmak istiyor ve 87. bölümde merak içinde bırakacak gelişmeler yaşanıyor. Züleyha'nın kaçırılması ve bir türlü bulunamaması dizinin fragmanına damga vuruyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in ayrılık durumuna dair henüz bir detay yer almıyor.