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Bir Zamanlar Hollywood'da filmi konusu nedir? Bir Zamanlar Hollywood'da oyuncuları kimlerdir?

Bir Zamanlar Hollywood'da filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 1969 yılının Los Angeles'ında geçen Once Upon a Time in Hollywood, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmin konusu ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik. İşte, detaylar...

Bir Zamanlar Hollywood'da filmi konusu nedir? Bir Zamanlar Hollywood'da oyuncuları kimlerdir?

Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Quentin Tarantino'nun yaptığı 2019 yapımı suç ve gerilim türündeki film Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA KONUSU NEDİR?

Tür: Dram-Gerilim-Suç

1969 yılının Los Angeles'ında geçen Once Upon a Time in Hollywood, artık ışığını kaybetmiş bir televizyon yıldızı ve kendisinin dublörünün, Hollywood Altın Çağı'nın son yıllarında günden güne çetrefilleşen film endüstrisinde yeniden şöhret ve başarı elde etmek için verdikleri çabayı konu edinirken bu ikilinin hikAyesinin arka planında aynı yıl gerçekleşen ve bahsi geçen aktörün kapı komşusu olan Sharon Tate'in de aralarında bulunduğu beş kişinin öldürüldüğü Manson katliamını çıkış noktası olarak alıyor.

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA OYUNCU KADROSU

Leonardo DiCaprio

Brad Pitt

Margot Robbie

Kurt Russell

Timothy Olyphant

Dakota Fanning

Luke Perry

Margaret Qualley

Al Pacino

Müzik Ennio Morricone

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