Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Quentin Tarantino'nun yaptığı 2019 yapımı suç ve gerilim türündeki film Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...
BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA KONUSU NEDİR?
Tür: Dram-Gerilim-Suç
1969 yılının Los Angeles'ında geçen Once Upon a Time in Hollywood, artık ışığını kaybetmiş bir televizyon yıldızı ve kendisinin dublörünün, Hollywood Altın Çağı'nın son yıllarında günden güne çetrefilleşen film endüstrisinde yeniden şöhret ve başarı elde etmek için verdikleri çabayı konu edinirken bu ikilinin hikAyesinin arka planında aynı yıl gerçekleşen ve bahsi geçen aktörün kapı komşusu olan Sharon Tate'in de aralarında bulunduğu beş kişinin öldürüldüğü Manson katliamını çıkış noktası olarak alıyor.
BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA OYUNCU KADROSU
Leonardo DiCaprio
Brad Pitt
Margot Robbie
Kurt Russell
Timothy Olyphant
Dakota Fanning
Luke Perry
Margaret Qualley
Al Pacino
Müzik Ennio Morricone
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