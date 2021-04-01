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Bir Zamanlar Kıbrıs Derviş kimdir? Hasan Küçükçetin kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Derviş karakteri diziseverlerin dikkatini çekti. Derviş karakterini Hasan Küçükçetin canlandırıyor. Peki Hasan Küçükçetin kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Kıbrıs Derviş kimdir? Hasan Küçükçetin kimdir, kaç yaşında?

Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981, Burhaniye'de doğmuştur. Hasan Küçükçetin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaktadır. Yaprak Dökümü'nde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır.
Popülaritesi 2013 ve 2015 yılları arasında Kaçak dizisinde oynadığı Dadaylı karakteriyle artmıştır.

TRT Belgesel'de yayınlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştır. Dilden dile etkinliğinde jüri olmuştur.

HASAN KÜÇÜKÇETİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Yaprak Dökümü 2009-2010 Şevket
Menekşe ile Halil 2007-2008
Adak
Ezo Gelin
Acemi Cadı
Beşinci Boyut
Alanya Almanya
Büyük Buluşma
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2002
Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)
Muhteşem Yüzyıl
Kaçak 2013-2015
Kiraz Mevsimi 2015 (Konuk Oyuncu) - Deli Muhtar
Arka Sokaklar 2017 - Bedran
Diriliş Ertuğrul 2018 - Altın aba
Aşk Ağlatır 2019 - Mustafa Yalçın
Mucize Doktor 2020 - Efkan

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