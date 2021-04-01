Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal kim oynuyor? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kemal karakterini ünlü komedyen Ahmet Kural canlandırıyor. Komedi türünde dizi ve filmlerde görmeye alışık olduğumuz oyuncu bu kez hayranlarına bir sürpriz yaptı ve dram dizisinde rol aldı. Peki Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında? İşte Ahmet Kural hakkında merak edilenler...

Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal kim oynuyor? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Kural, sık sık özel hayatı ve başarılı komedi filmleri ile gündeme gelen isimlerden biri. Bir dönem şarkıcı Sıla ile birlikte olan Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural kaç yaşında?

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982, Kütahya'da doğdu.

Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dâhil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim?
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve konusu
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yok mu? Şarkılar Bizi Söyler 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONŞarkılar Bizi Söyler bu hafta yok mu?
Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimler? Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız dizisi hakkında bilgiler
TELEVİZYONCamdaki Kız dizisi oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çek
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler?
'Kırmızı Kamyon' ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı
TELEVİZYON'Kırmızı Kamyon' ilk bölümüyle ekran yolculuğuna ...
TV Yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 1 Nisan 2021
'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor
TELEVİZYON'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor
Alev Alev 21. bölüm tanıtımları! Çelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!
TELEVİZYONÇelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?