Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979, İstanbul'da doğmuştur. Tayanç Ayaydın Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü tamamlamıştır.

2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır. 2009 yılıda Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer almış ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmıştır.