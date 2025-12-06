Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birce Akalay, Cillian Murphy’e benzetildi - Magazin haberleri

        Birce Akalay, Cillian Murphy’e benzetildi

        Kısa saçlı yeni imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medyada İrlandalı Oscar ödüllü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 22:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cillian Murphy'e benzetildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz gün 'Güneşin Oğlu' adlı oyunun gala gecesine katılan ünlü oyuncunun tarzı, sosyal medyada ilgi çekti.

        Bir süredir kısa saç kullanan oyuncuyu bazı sosyal medya kullanıcıları, gala gecesinden paylaşılan son karelerin ardından Cillian Murphy’e benzetmeye başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #birce akalay
        #cillian murphy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim