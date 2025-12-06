Birce Akalay, Cillian Murphy’e benzetildi
Kısa saçlı yeni imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medyada İrlandalı Oscar ödüllü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi
Giriş: 06.12.2025 - 22:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:52
Geçtiğimiz gün 'Güneşin Oğlu' adlı oyunun gala gecesine katılan ünlü oyuncunun tarzı, sosyal medyada ilgi çekti.
Bir süredir kısa saç kullanan oyuncuyu bazı sosyal medya kullanıcıları, gala gecesinden paylaşılan son karelerin ardından Cillian Murphy’e benzetmeye başladı.
