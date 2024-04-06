Birce Akalay-Hakan Kurtaş aşkından yeni fotoğraf
Geçtiğimiz ay aşkları Habertürk tarafından belgelenen Birce Akalay ile Hakan Kurtaş tatile çıktı. Çift, Paris'e gitti
Ünlü oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise bu iddiaları güçlendirmişti.
Geçtiğimiz ay ilk kez Habertürk tarafından aşkları belgelenen çift, tatile çıktı.
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Akalay sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafına, "Bunu seviyorum" notunu düştü.