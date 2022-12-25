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Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

Yeni yapılan bir araştırma, ABD'de birçok popüler gıdada bulunan Red 40 gıda boyasının Crohn hastalığıyla bağlantısı olduğunu ortaya koydu

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  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    Bilim dergi Nature Communications'da 20 Aralık'ta yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, sıkça tüketilen paketli ürünlerde bulunan popüler bir gıda boyası, bağırsak hastalıklarına yol açabilir. 
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    Eat this, Not That'te yer alan habere göre, bilim insanlarından oluşan bir ekip, Red 40 (Allura Red AC) adlı bir gıda katkı maddesinin uzun süreli tüketiminin Crohn hastalığına veya ülseratif kolite neden olabileceğini buldu.
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    Çalışmanın yazarı olan Patoloji ve Moleküler Tıp Bölümü profesörü ve baş araştırmacı Waliul Khan, "Bu çalışma, Red 40'nin bağırsak sağlığı üzerindeki önemli zararlı etkilerini gösteriyor ve bağırsak serotoninini bu etkilere aracılık eden kritik bir faktör olarak tanımlıyor" dedi.

    Farncombe Family Sindirim Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da, "Bu bulguların bağırsak iltihabının önlenmesi ve yönetiminde önemli etkileri var" ifadelerine yer verildi. 
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    Profesör Khan, ekibinin bulgularını hem "çarpıcı hem de endişe verici" olarak nitelendirdi ve halkı bu haberi ciddiye almaya çağırdı.

    Khan, "Bu araştırma, halkı günlük olarak tüketilen gıda boyalarının potansiyel zararları konusunda uyarmada önemli bir ilerlemedir” dedi.
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    BU YENİ ÇALIŞMA NE BULDU?

    Araştırmacılar, bir grup fareyi inceledi ve onları 12 hafta boyunca "yaygın olarak tüketilen diyet ürünlerinde bulunan" Red 40 gıda boyasıyla besledi ve bunun deneysel kolit modellerini şiddetlendirdiğini keşfetti.

     

    Araştırmacılar ayrıca, nöroendokrin bağırsak hücrelerinde bulunan yapay rengin belirteçleri nedeniyle bu gıda boyasına maruz kalmanın farelerde kolite duyarlılığın artmasına neden olduğunu buldu.
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    Nöroendokrin hücreler, sindirim sistemi ve sinir sisteminden gelen mekanik ve kimyasal sinyaller dahil olmak üzere çeşitli uyaranlara yanıt olarak hormonların ve diğer sinyal moleküllerinin üretilmesinden ve salınmasından sorumlu olan, bağırsak yolunun astarında bulunan bir hücre türüdür. Nöroendokrin hücreler, sindirim, metabolizma ve bağışıklık fonksiyonu dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde hayati bir rol oynar. Bozulduğunda kişi iltihaplanma, ülser veya sağlıklı bağırsak bakterilerinin bozulması nedeniyle iltihaplı bağırsak hastalığına yakalanabilir. Bu, kırmızı 40 gıda boyası yemek ile bağırsak hastalığının gelişmesi arasındaki bağlantıyı açıklıyor. 
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    RED 40 NEDİR?

    Red 40, çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerine kırmızımsı bir renk vermek için yaygın olarak kullanılan sentetik bir gıda boyasıdır. ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından gıda boyası olarak kullanılması onaylanmıştır.

     
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    Katkı maddesi petrolden türetilir ve petrol türevi ara ürünlerin çeşitli kimyasallarla reaksiyona girmesini içeren kimyasal bir işlemle üretilir. Bir dizi farklı ton oluşturmak için genellikle diğer gıda boyalarıyla birlikte kullanılır.
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir

    HANGİ YİYECEKLER RED 40 İÇERİR? 

    Red 40, şekerlemeler, unlu mamuller, tahıllar ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere çok çeşitli ürünlerde kullanılır. Bir ürünün Red 40 veya tartışmalı olabilecek diğer içerikleri içerip içermediğini anlamak için gıda ambalajındaki içerik listesine mutlaka göz atmalısınız. 
  • Birçok gıdada kullanılan Red 40 gıda boyası bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir
    CROHN HASTALIĞI NEDİR?
     
    Crohn hastalığı, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir iltihabi bağırsak hastalığı olarak tanımlanır. 

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