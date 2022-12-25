Çalışmanın yazarı olan Patoloji ve Moleküler Tıp Bölümü profesörü ve baş araştırmacı Waliul Khan, "Bu çalışma, Red 40'nin bağırsak sağlığı üzerindeki önemli zararlı etkilerini gösteriyor ve bağırsak serotoninini bu etkilere aracılık eden kritik bir faktör olarak tanımlıyor" dedi.

Farncombe Family Sindirim Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da, "Bu bulguların bağırsak iltihabının önlenmesi ve yönetiminde önemli etkileri var" ifadelerine yer verildi.