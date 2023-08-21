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        Haberler Gündem Güncel Birçok kentte art arda boğulma vakası! - Güncel haberler

        Her biri kahretti! Birçok kentte art arda boğulma vakası

        Artan boğulma vakalarından bugün de acı haberler gelmeye devam ediyor. Antalya'da 18 yaşındaki bir genç denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılıp yaşamını yitirdi. Sakarya'da suda boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtaran 38 yaşındaki Maşallah Akhan hayatını kaybetti. Zonguldak'ta da 66 yaşındaki bir kadın ölümden döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:34
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        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        AA'da yer alan habere göre Konyaaltı Sahilinde akşam saatlerinde denize giren Sabri Yiğit Koçyiğit (18), denizde yüzdüğü sırada bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ve dalgıç polisi ekiplerinin çalışmasının ardından Koçyiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Koçyiğit'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Buradaki incelemenin ardından gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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        KÜÇÜK KIZI KURTARDI, KENDİSİ SUDAN ÇIKAMADI

        Sakarya’da yaşayan ve denize girmek için gittiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde suda boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtaran 38 yaşındaki Maşallah Akhan hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, dün Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Geyve Karaçam’da yaşayan 38 yaşındaki Maşallah Akhan, Cebeci sahiline gitti.

        Burada 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Akhan, suya atladı. Küçük kızı kurtaran Maşallah Akhan, sudan çıkamadı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Maşallah Akhan, Geyve Karaçam Mahallesi Kestanelik Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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        66 YAŞINDAKİ KADIN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Olay öğle saatlerinde plajlar mevkiindeki Ereğli Halk Plajı'nda meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre denize giren G.K. (66) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. G.K.'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden can kurtaran, vatandaşların da yardımı ile kadını denizden çıkararak kumsala aldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K.'ya müdahalede bulundu. G.K. ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan G.K.'nın çok su yuttuğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #haberler
        #Antalya
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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