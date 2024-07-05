Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!

Kütahya'da biri 7, diğeri 9 yaşında iki çocuk güle oynaya minibüsü yaktılar! Kütahya'da, 7 ve 9 yaşlarında olan ve kuzen oldukları öğrenilen iki çocuk, yol kenarında duran minibüsün içine yanan bir kağıt parçasını atarak aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay anı kameraya da yansıdı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:08 facebook

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