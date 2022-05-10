Birlikte yaşadığı kadın ile misafir genç kızı bıçakladı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde Sergen Ö.(27), tartıştığı dini nikahlı eşi Bengü B.(21) ile evde bulunan Gizem Nur T.'yi (19) bıçakladı.

Olay, 01.00 sıralarında Çimentepe semti 610 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Bengü B. ile tartışmaya başladı.

Gerginliğin artması sonucu, Sergen Ö. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra şüpheli Sergen Ö., bu sırada evde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan Bengü B.'nin yakını olduğu belirtilen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçakladı.

Sergen Ö. olaydan sonra kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Gizem Nur T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Sergen Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.