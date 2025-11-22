Birsen Tezer bomontiada’da

Türkiye’nin en özel vokallerinden Birsen Tezer, Yapı Kredi bomontiada’nın World Akustik konser serisi kapsamında 28 Kasım Cuma akşamı Babylon sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Derin ve kendine özgü vokal tekniği, zengin repertuvarı ve Türk müziğine kattığı benzersiz yorumuyla tanınan Tezer, bu konserde hem sevilen eski şarkılarını hem de yeni eserlerini seslendirecek. Büyüleyici sesi ve güçlü sahne performansıyla unutulmaz bir akustik gece yaşatmaya hazırlanan Birsen Tezer’in, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak sahnesi; caz, halk müziği ve klasik Türk müziği tınılarını harmanlayan özgün yorumuyla hafızalarda yer alacak.

Konser biletleri Biletix'te satışa çıktı.