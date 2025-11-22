Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Birsen Tezer bomontiada’da

        Birsen Tezer bomontiada’da

        Birsen Tezer, Yapı Kredi bomontiada'nın World Akustik konser serisi kapsamında 28 Kasım Cuma akşamı Babylon sahnesinde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birsen Tezer bomontiada'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin en özel vokallerinden Birsen Tezer, Yapı Kredi bomontiada’nın World Akustik konser serisi kapsamında 28 Kasım Cuma akşamı Babylon sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

        Derin ve kendine özgü vokal tekniği, zengin repertuvarı ve Türk müziğine kattığı benzersiz yorumuyla tanınan Tezer, bu konserde hem sevilen eski şarkılarını hem de yeni eserlerini seslendirecek. Büyüleyici sesi ve güçlü sahne performansıyla unutulmaz bir akustik gece yaşatmaya hazırlanan Birsen Tezer’in, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak sahnesi; caz, halk müziği ve klasik Türk müziği tınılarını harmanlayan özgün yorumuyla hafızalarda yer alacak.

        Konser biletleri Biletix'te satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Birsen Tezer
        #Yapı Kredi bomontiada
        #world akustik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?