Bisiklet tutkunu Emine Aktürk, bisikletli turistleri evinde misafir ediyor

Emine Aktürk, ağırladığı bisikletlilerin daha sonra da yakınlarının ilçeye geldiğini ifade ederek, "İlla bisikletle gelmiyorlar. Bende kalıp daha sonra ailesini getiren misafirim olmuştu. Otelde kalıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Onların bu şekilde gezileri şehrimiz açısından da faydalı oluyor. Aslında biz şehrimiz için de bir hizmet vermiş oluyoruz" dedi.