Bisikletiyle 2 yıldır dünya turunda olan Alman kadın, Konya'ya ulaştı

Beyşehir’de Beyşehir Bisiklet Topluluğuna ait Beyşehir Bisiklet Evi’nin konuğu olan 36 yaşındaki Jonna Beland, Beyşehir’den 'daha iyi bir dünya' için toplumsal mesajlar verdi.

Beland, gazetecilere, 18 Nisan 2023 tarihinde Berlin'den bisikletiyle dünya turuna çıktığını, ülke ülke gezdikten sonra Türkiye’ye ulaştığını aktardı.

Uzun bir yolculuğu geride bıraktığını anlatan Beland, mesleği gereği rüzgar ve güneş enerjisi projeleri planladığını belirtertti. Beland, "Bunu aklımda tutarak, ‘cyCLAMATE engineer' bisiklet turumun beni iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjilerin kabulü hakkında insanlarla diyalog kurmak için enerjinin üretildiği ve tedarik edildiği çeşitli yerlere götürmesine karar verdim.Bunu bildirmekten mutluluk duyarım" diye konuştu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da planladığı proje konusunda farkındalık oluşturmak ve diyaloglar kurmak için bisikletiyle tura çıktığını belirten Jonna Beland'ı Beyşehir'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turistlere konaklama ve diğer ihtiyaçları için destek veren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile diğer sponsorlara teşekkür etti.