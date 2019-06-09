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Bisikletiyle birlikte morga götürüldü

İHA

Konyaaltı sahilinde ölü bulunan 22 yaşındaki Deniz Çapşek'in cansız bedeni, deniz kenarına geldiği bisikletiyle birlikte cenaze arabasına konuldu

Antalya Konyaaltı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne bisikleti ile gelen Deniz Çapşek (22) denizde yüzerken boğuldu. Denize giren vatandaşlar gencin cansız bedenini bulması üzerine polis ve sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. İHA'nın haberine göre olay saat 08.30 sırasında Konyaaltı Sahili Beach Park bölgesinde meydana geldi.

 

Sabah denize girmeye gelen vatandaş denizde yüzen cansız bedeni fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri eldi.

Olay yerine gelen ekipler 22 yaşındaki Deniz Çapşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından olay yerinde kimsesiz kalan çanta ve bisiklet Çapşek ile birlikte cenaze aracına bindirildi.

Gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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