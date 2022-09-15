Bisikletli Uras da trafiğe kurban gitti

Bursa'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Yılmaz (12), 27 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 19 Ağustos'ta İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı.
TARLAYA SAVRULAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ACİLE KOŞAN ANNE FENALIK GEÇİRDİ
Mesai bitiminde kazayı haber alıp acil servise koşan Nurcan Yılmaz, oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken görünce fenalık geçirdi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
27 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Uras Yılmaz, 27gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün kaybetti.
SÜRÜCÜ YENİDEN GÖZALTINDA
Kazanın ardından ifadesine başvurulup salıverilen sürücü Barış Arukan, Uras Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Arukan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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